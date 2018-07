So reich ist Lugners "Goldesel"

Erfolgreich

Endlich einmal eine Frau, die selbst für sich sorgen kann: Richard Lugners (85) neue Begleitung Anastasia (31) alias „Goldesel“ ist nicht auf das Geld des Baumeisters angewiesen: „Die hat neben eigenem Besitz eine Firma, die sich um die Instandhaltung des Familienbesitzes kümmert“, verrät Mörtel im ÖSTERREICH-Talk. Darunter fallen neben Schlössern in Dortmund und Südfrankreich auch mehrere Ferienhäuser in Südfrankreich, an der Nordsee und am Mittelmeer.

Zukunft

Somit wäre Anastasia eine wirklich gute Partie für Lugner. „Das Problem ist nur, dass sie ihren Lebensmittelpunkt in Dortmund hat und ich meinen in Wien. Außerdem bin ich 85 und sie ist 31. Das wären 54 Jahre Altersunterschied und somit einfach zu viel.“ Das hat den Baulöwen bisher doch auch nicht davon abgehalten. Ex-Frau Cathy ist schließlich 57 Jahre jünger als Richard Lugner. Bei Anastasia wäre die Liebe wenigstens echt.