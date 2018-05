So schön traute sich Ex-Miss Dagi

Samstag war endlich der große Tag für die ehemalige Miss Aus­tria Amina Dagi. Es war der Tag, an dem sie zu ihrem Naser zum zweiten Mal „Ja“ sagte. Pünktlich um 19:30 Uhr versammelte sich die Hochzeitsgesellschaft in der Villa Ascosa zum Get-together mit Austern, Kaviar & Champagner. Danach wurde ein mehrgängiges Dinner serviert, bevor dann endlich Aminas großer Moment nahte. In einer emotionalen Rede dankte die Ex-Miss ihrer Familie und Freunden, bevor sie Ehemann Naser ihre Liebe aussprach.

© privat

Party

Der erste Tanz des Paares war zu Ed Sheerans Perfect Symphony im Duett mit Andrea Bocelli. Danach gab es die Hochzeitstorte und ein Feuerwerk, bevor das Paar Herz-Luftballons steigen ließ.

© TZOE