So sieht Elyas M'Barek nicht mehr aus

Er ist für viele der absolute Traummann. Schauspieler Elyas M’Barek zählt zu den begehrtesten Männern im deutschsprachigen Raum. Seine Filme werden an der Kinokasse zum absoluten Hit.

Deshalb kommt der Österreicher auch nicht aus dem Arbeiten heraus. Ein Dreh folgt dem nächsten und dafür nimmt er auch einiges in Kauf. Dieses Mal musste seine schöne Wuschelmähne daran glauben. Auf Instagram postete er ein Foto mit einem Anhänger in der Hand und kurzgescherten Haaren. „Was denkt ihr, hat dieses Ding mit meinem nächsten Film zu tun?“, schreibt er an seine 2,3 Mio. Follower auf Instagram.

Geteilte Meinung

Die Reaktionen sind gespalten. Den einen macht’s nichts aus. Immerhin „kann ein schöner Mann alles tragen“, schreibt eine Userin. Die anderen sind schockiert. „Ich hätte dich jetzt gar nicht erkannt. Die Frisur ist nicht schön. Gefällst mir so gar nicht“, schreibt jemand anderes.

Aber alle können sich beruhigen, schließlich wachsen die Haare wieder nach. Um welchen Film es sich übrigens handelt, hat der 35-Jährige noch nicht verraten.