Sport-Pause für Laura Hirscher

Nachwuchs

Ende September soll es so weit sein, und Laura Hirscher wird zum ersten Mal Mutter. Jetzt erfordert die Schwangerschaft der Frau von ­Skistar Marcel Hirscher erstmals Abstriche. „War die Woche, so wie es ausschaut, das letzte Mal mit dem Rennradl am Start. Ich find’ plötzlich nur noch ganz selten eine Position, die wirklich angenehm ist und wo ich mich richtig aufs Treteln konzentrieren kann“ postete Laura auf Instagram. Ihr normales Work-out will sie aber auch weiterhin machen, um in Form zu bleiben.

© Laura Hirscher/Instagram