Swarovski & Co. auf Luxus-Urlaub

Ausgeflogen

Österreichs Promi-Ladys lassen sich zurzeit die Sonne auf den Bauch scheinen. Die Bilder von ihren luxuriösen Urlaubszielen teilen sie dabei auch nur zu gerne mit den Daheimgebliebenen. Allen voran Kristall-Girl Victoria Swarovski. Die TV-Beauty postet täglich einen neuen Schnappschuss von ihrem endlosen Sommer. Einmal auf einer Yacht vor Bodrum, dann am Pool oder in heißer Pose im Meer. Immer im neuen Outfit, immer mit etlichen Accessoires.





Auch Top-Model Barbara Meier und ihr Verlobter, der österreichische Immobilien-Tycoon Klemens Hallmann, lassen es sich gut gehen. Die beiden haben eine Villa an der Côte d’Azur gemietet. Meier posiert dort vor einem Infinity-Pool.







Ballerina Karina Sarkissova entspannte erst noch in Tel Aviv und schon posiert sie auf Mykonos. Doch wer finanziert all diese Reisen? Wie sie einmal selbst gesagt hat, soll sie ebenfalls einen österreichischen Millionär daten, da ist ein Trip auf die Luxus-Insel natürlich drinnen.





Schauspielerin Larissa Marolt hebt erst in Kürze ab! Für sie geht es nach einer Auszeit in Kärnten mit ihrem Freund in den Frankreich-Urlaub.