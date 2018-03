Swarovski: "Ich habe keine Angst"

TV-Erfahrung hat Victoria Swarovski (24) bereits genug. Zahlreiche Interviews und Talkshows absolvierte die fesche Tirolerin bereits. Beim Supertalent saß sie in der Jury und bei Let’s Dance holte sie sogar den Sieg. Und eben dorthin kehrt Swarovski ab Donnerstag wieder zurück – in einer für sie neuen Rolle. Victoria ersetzt Sylvie Meis (39) als Moderatorin der RTL-Show.

Zuversichtlich

Dabei gibt sich Swarovski voll motiviert. „Angst in dem Sinn habe ich nicht. Ich würde sagen, ich bin positiv aufgeregt und habe natürlich großen Respekt vor dieser für mich neuen und bisher größten Herausforderung meiner Karriere“, so Victoria im am Donnerstag erscheinenden Seitenblicke-Magazin.

Austro-Power

Swarovski ist aber nicht die einzige Österreicherin bei Let’s Dance. Als Profis sind auch wieder Kathrin Menzinger (29) und Vadim Garbuzov (30) dabei.