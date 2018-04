Anlässlich der Miss Vienna Wahl wurde im oe24.TV-Studio allgemein zum Thema "Missen" geplaudert.

Miss-Wahlen

Gäste waren Damen, die wissen müssen, wie es bei einem solchen Wettbewerb zugeht: Die beiden Ex-Miss-Austria Carmen Knor und Tanja Duhovich sowie Unternehmerin Katia Wagner. Sie alle haben schon bei Schönheitswettbewerben mitgemacht, doch teilen nicht die gleichen Ansichten darüber.

"Fleischbeschau"

Wagner wetterte gegen die Miss Vienna Wahl, meinte, die Veranstaltung müsse verändert werden: "Ich denke, man sollte die Misswahlen insgesamt auf ein internationales Level heben, weil ich habe bei einer internationalen Misswahl gewonnen, also den zweiten Platz gewonnen und da war das nicht eine Fleischbeschau..." Duhovich wirft ein: "Aber du kamst dorthin durch eine Misswahl, durch deinen Körper und dein Aussehen. Da müssen wir schon am Boden bleiben..." Doch Wagner entgegnet: "Nein, das kann ich so eherlich sagen, ich war dort mit Sicherheit nicht die Schönste, weil ich auch natürlich bin. (...) Das Feedback, das ich bekommen habe war, dass mein Interview so grandios war."