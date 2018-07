Theresa May besucht Festspiele in Salzburg

Die Salzburger Festspiele 2018 werden am Freitag, 27. Juli, um 11.00 Uhr mit einer Festveranstaltung in der Felsenreitschule eröffnet. Am Vormittag, gegen 10:30 findet der feierliche Empfang durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf dem Residenzplatz statt. Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa wird als Gast anwesend sein.

Gemeinsames Mittagessen

Wie jetzt aus Insider-Kreisen bekannt wurde, soll zur Eröffnung auch die britische Premierministerin Theresa May kommen. Auf Einladung von Bundeskanzler Sebastian Kurz soll sie beim Konzert im Festspielhaus dabei sein, ein Mittagessen wird es auch geben. Noch ist unklar, wie lange May in Salzburg bleiben, und welche Vorstellungen der Festspiele sie besuchen wird.