Timberlake im Wien-Anflug

Pop. Gestern stand er noch in Zürich auf der Bühne, ab heute hält Justin Timberlake (37) ganz Österreich auf Trab. Morgen gastiert er mit dem atemberaubenden Spektakel Man Of The Wood in der Stadthalle. Über 12.000 ­Tickets sind verkauft.

Familien-Trip. Für sein Wien-Comeback nach vier Jahren Pause hat er zwei Nächte in einem Luxus-­Hotel reserviert. Heute Nachmittag will Justin in Schwechat einjetten. Mit an Bord auch Gattin Jessica Biel (37) und Sohn Silas (3), denn der Pop-Gigant nützt die Tour auch gleich zum Familien-Ausflug.

26 Hits. Die Show wird spektakulär: 26 Top-Hits, zwei Rundum-Video-Leinwände, ein Bar-Service (!) für 100 VIP-Ticket-Käufer, ein halbes Dutzend Bäume und echtes Lagerfeuer.