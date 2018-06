Tränen-Video: Kärntner Model "zu dick" für den Job

Bereits untergewichtig. Was läuft verkehrt im Model-Business? Diese Frage stellt sich angesichts des Videos von Jazz Egger. Die 21-jährige Oberkärntnerin modelte erfolgreich in London und zog jetzt nach New York- auf ihren Bildern sieht sie makellos aus. Sie ist 1,77 Zentimeter groß und wiegt 50 Kilo. "Das ist untergewichtig", sagt Egger in einem neuen Schock-Video. Dann erzählt sie, was ihr gerade widerfahren ist: "Eine Agentur hat mir bei einem Casting gerade gesagt, ich sei zu dick." Ein Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass sie bereits nur 50 Kilo wiegt. Im Laufe ihrer Erzählung bricht sie in Tränen aus.

"Agenturen wollen ungesunde Models, die nur aus Haut und Knochen bestehen", erzählt sie. Die Kärntnerin warnt vor den Vorgaben mancher Agenturen, die beinahe einen Magerwahn provozieren: "Ich habe gehungert, nur 100 Kalorien am Tag verzehrt, total verrückt!", sagt Egger.

Aufhören will das österreichische Model aber nicht. Sie will weiterkämpfen und sich nicht unterkriegen lassen.