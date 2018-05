Udo Jürgens: Streit um Erbe geht in nächste Runde

Aufreger. Gerade erst haben sich John, Jenny und Sonja Jürgens gemeinsam mit Gloria Burda über die Aufteilung des Erbes von Udo Jürgens (†80) geeinigt. Je 8,5 Millionen sollen die Kinder plus einer einmaligen Zusatzzahlung bekommen. Doch ein Streitpunkt bleibt auch weiterhin. Dabei geht es um das musikalische Vermächtnis des Entertainers. „Dass der musikalische Nachlass unseres Vaters noch geklärt werden muss, darüber waren sich alle Kinder und Udos Lebensgefährtin von Anfang an einig. Hier liegt nämlich vieles im Unklaren“, so Sohn John zur Bild-Zeitung. Die Entscheidungen darüber trifft nämlich Udos langjähriger Manager Freddy Burger. Dabei hätte die Familie aber gerne ein Mitspracherecht.



Weiters wurde bekannt, dass auch Udos Band-Leader Pepe Lienhard im Testament mit 212.000 Euro bedacht wurde.