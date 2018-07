Versöhnung bei Mucha & Lugner

Hausbesuch. „Das wird ein Bahöhhh!“, so kündigte Top-Verleger Christian W. Mucha auf Facebook den Besuch von Richard Lugner in seinem Schloss in Drasing, Kärnten an.

Nach jahrelangem Zwist – Mucha tobte u. a. über Lugners Bunga-Bunga- Operballgast – gab’s im März bei Muchas FM-Gala eine erste Annäherung: Lugner erbat er eine Einladung. Gestern wollten ihm Christian und Ekaterina Mucha ihr Schloss zeigen.