Damen, keine kam in das große Finale. Zusammen mit ihrer besten Freundin (oder Feindin) Zoe sorgte Victoria bei der diesjährigen Staffel der Heidi-Show "Germany's Next Topmodel" ordentlich für Wirbel - und viele Zuseher. Die beiden österreichischen Teilnehmerinnen lockerten mit ihrer echten Art, Skandälchen und Fetzererin die sonst so berechenbare Show ordentlich auf. Das gefiel wohl nicht jeder - Heidi verabschiedete sich von den beiden, keine kam in das große Finale.

Vertrag gekündigt

Nachdem Victoria Pavlas 5 Monate zu Hause in Wien vergeblich auf Modeljobs gewartet hat und keine Angebote bekam, platzte der hübschen 19jährigen der Kragen. Sie kündigte mit Hilfe eines Anwalts ihren Vertrag mit Pro7 und lässt sich neuerdings von MGM Models vertreten. Der Sender reagierte umgehend und lässt Victorias Topmodel Account löschen und die 19-jährige Österreicherin durfte nicht einmal mehr zum Finale kommen. Victoria und ihrer neuen Agentur wird es zudem untersagt, mit ihren Bildern zu werben.

Die Abrechnung

Im großen Talk bei LAMPE!Live wird Victoria über ihre Zeit in der Modelshow sprechen, mit Heidi abrechnen und ihre Zukunftspläne preis geben. Zu sehen am Freitag, 1.6. ab 21.00 auf oe24.TV.

Erste Modeljobs

Marco Sinervo, ihr neuer Manager und Geschäftsführer der renommierten Agentur MGM Models, organisiert neue Fotoshootings und unterstützt sie. "Ich bin entsetzt wie hier einem jungen Mädchen Steine in den Weg gelegt werden und dass sie vom Finale ausgeschlossen wurde. Sie muss doch Geld verdienen und von irgendetwas muss Victoria schließlich auch leben", so der 40-jährige. "Mittlerweile können wir uns allerdings für Victoria freuen, denn sie hat bereits die ersten lukrativen Modeljobs und die Kunden sind von der schönen Österreicherin begeistert", fügt Sinervo hinzu. Für das Model ist das Thema GNTM ein für alle Mal erledigt.

Fast ruiniert

"Mir hat die Teilnahme an Germany's next Topmodel sehr viel Spaß gemacht, es war eine tolle Erfahrung und ich habe fürs Leben viel mitgenommen und dazugelernt. Aber nochmal würde ich mich nicht anmelden, da ich mir fast meine Zukunft mit dieser Sendung ruiniert hätte und die Show überhaupt nichts mit dem wahren Modelleben zu tun hat.", so Victoria Pavlas.