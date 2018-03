Es war eine große Überraschung, als letztes Jahr verkündet wurde, dass Kristall-Erbin Victoria Swarovski Moderatorin Sylvie Meis bei der RTL Show "Let's Dance" ersetzen werde. Grund für den Tausch waren offiziell Sprachprobleme, nämlich Sylvies niederländischer Akzent.

Schweres Debüt

Das Debüt der Tirolerin am Freitag, 9.3., lief allerdings nicht gar so gut. Im Netz mäkelten viele darüber, dass Vici gestottert hätte und die Telefonnummer eines Kandidaten vergessen habe. Dann äußerte sich auch noch Moderatorin Marijke Amado öffentlich zu Swarovski; implizierte, dass nur der Einfluss ihrer Familie den Job gebracht habe. Wie jetzt bekannt wurde, fällt diese Woche Moderations-Partner Daniel Hartwich aus. Ihn hat die Grippe schwer erwischt! Für ihn übernimmt Oliver Geissen. Ob das ein Glück für Vici ist, sie mit dem souveränen Geissen vielleicht besser harmoniert oder das Gegenteil der Fall ist, werden wir sehen.

Viel Kritik

Die Kritik der letzten Tage scheint jedenfalls nicht spurlos an der 24-Jährigen vorübergegangen zu sein. Sie präsentiert sich sehr nachdenklich auf Instagram. Dort hat sie ein Foto gepostet, auf dem sie in der Sonne sitzt und Zettel in der Hand hält: "Was für ein wundervoller Tag. Ich bereite mich auf die zweite Show vor." Ihre Fans stehen hinter der jungen Frau kommentieren: "Freitag mit Oliver wird der Hammer, nichts gegen Daniel, aber Oliver ist der absolut beste Moderator, da kann Vivi einiges von ihm abschauen!!" oder "yay, ich freue mich auf Freitag und finde, dass du das super machst!!!!", "Hallo Victoria wünsche dir viel Spaß am Freitag", "Die Stimme ist doch der Hammer...fesch is, bissl Erfahrung noch......dann wird's eine super Karriere!!!"

