Viviane Reinhardt ist Miss Vienna 2018

Miss Vienna 2018. Die Mega-Show in der Millenium City ist zu Ende und eine Siegerin steht fest: Viviane Reinhardt. In der heiß ersehnten Wahl konnte sie sich gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen. Am Montag gleich wird die neue schönste Frau Wiens zu einem ersten Interview bei oe24.TV zu Gast sein. Viviane Reinhardt war bereits 2016 Miss Burgenland. jetzt hat sie den Titel in der Hauptstadt dazu gewonnen.

In der Show vor rund 1.000 Menschen mussten die Missen in Runde eins Interviews und den Bikini-Walk machen. In Runde zwei durften sie zum Beispiel im Abendkleid glänzen.

Miss Vienna 2018

Moderiert wurd das Spektakel von Chris Steiner und Kim Budinsky. oe24.TV übertrug die ganze Wahl live im Fernsehen und online. Die Entscheidung fiel kurz nach 22 Uhr: Die strahlende neue Miss Vienna 2018 ist