"Vorstadt"-Stars wollen heiraten!

Entwicklung. Gekannt hat man sich schon lange Zeit – Maria Köstlingers (45) Tochter Melanie Hackl (17) und Juergen Maurers Tochter (16) sind beste Freundinnen, seit sie noch im Windelalter waren. Damals war Köstlinger glücklich mit Karlheinz Hackl († 65) verheiratet, den sie 2014 tragischerweise nach langer schwerer Krankheit verlor.

Rund ein Jahr später wurde spekuliert, ob sich die TV-Beauty in ihren Vorstadtweiber-Co.-Star Juergen Maurer verliebt habe. Schließlich war er in der schwierigen Zeit immer für sie da. Bestätigt wurde die neue Liebe aber erst letztes Jahr. „Ich glaube, Karlheinz ist da oben sehr glücklich darüber, dass da jetzt jemand ist, der Melanie und mich beschützt und liebt“, sagt Köstlinger im Seitenblicke-Talk. Maurer war von Anfang an begeistert von ihr: „Schon als ich Maria kennengelernt habe, hab’ ich kurzfristig an Atemnot gelitten. Und das hat nie wirklich aufgehört.“

Patchwork. Ihre beiden Töchter Melanie und Mara stehen derzeit im „Gutgebrüllt“-Jugendtheater am Wiener Himmel auf der Bühne. Köstlinger führt Regie, Maurer hilft in der Produktion. Bald hat die Patchwork-Familie auch ein neues Zuhause. Gerade bauen sie ihr Traumhaus. Warum sie noch nicht verlobt sind, aber täglich ans Heiraten denken, lesen Sie im neuen Seitenblicke-Magazin.