WAS? Wird Mörtel jetzt von Mausi-Ex geklagt?

Alles begann mit einer Blitz-Scheidung nach der Geheim-Ehe. Mausi war rund zwei Jahre mit ihrem langjährigen Lebensgefährten Franz Geisselhofer verheiratet. Von der ehelichen Qualität dieser Beziehung wussten allerdings nur ganz wenige. Nicht einmal Ex-Mann Richard Lugner und die gemeinsame Tochter Jacqueline waren eingeweiht!

Namensstreit

Richard Lugner traf sich mit Mausi noch zum Anstoßen auf die Scheidung, die ganz plötzlich am 28. Juni über die Bühne ging. Doch seitdem liegt einiges im Argen. Denn es ist ein skurriler Namensstreit ausgebrochen. Auf oe24.TV plauderte der Baumeister aus, dass im Scheidungsvergleich steht, dass Mausi im Falle einer erneuten Eheschließung den Nachnamen Lugner ablegen müsse. Dies tat sie jedoch nicht. „Es war der Versuch von Richard, zu verhindern, dass ich jemals wieder heirate, das bedeutet aber gar nichts“, rechtfertigt sie sich.

Markenschutz

Mausi hingegen habe sich Begriffe ‚Mausi Lugner‘ und ‚Frau Lugner‘ markenrechtlich schützen lassen. Das passt dem Bau-Löwen wiederum nicht: „Dann könnte ja ihr nächster Ehemann den Namen Lugner annehmen.“ Bald trifft sich Richard Lugner mit einer Anwältin, will die Sache prüfen lassen und gegebenenfalls - seine Ex klagen.

Klagt Franz Richard?

Doch gerade hat uns eine Nachricht erreicht, dass der Baumeister Post von Mausis Ex Franz bekommen hat. Oder besser gesagt, dessen Rechtsvertretung. In dem Schreiben ist zu lesen, dass Richard Lugner Details zu den Hintergründen der Scheidung zwischen Mausi Lugner und Franz Geisselhofer künftig nicht erzählen solle: "Die Verbreitung von Details aus dem Privatleben unseres Mandanten, insbesondere aus seiner ehelichen Beziehung zu Christina Lugner, verletzt in massiver Weise die Persönlichkeitsrechte unseres Mandanten." Das Schreiben wurde übermittelt zur "Vermeidung einer gerichtlichen Auseinandersetzung."