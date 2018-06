YouTuber Marco Wagner fiel vor ein paar Wochen sehr negativ mit seinem Hitler-Video auf. Nach einer Entschuldigung war es kurzzeitig wieder ruhig um ihn.

Nicht reden

Doch nun hat er sich etwas von der Seele geschrieben. Seine 89-jährige Tante ist im Landeskrankenhaus Hartberg. Als Marco sie mit der Familie besucht, weiß die ältere Dame nicht zu berichten, wie es ihr geht. Also will Marco das mit einem Arzt besprechen. Weil es zu einem Missverständnis um ein "Du-Wort" kommt, was der Arzt anscheinend nämlich nicht will, verlässt der Mediziner das Krankenzimmer und ist nicht für weitere Auskünfte greifbar.

Wut-Posting

Marco Wagner daraufhin sehr wütend. Er schreibt in seinem Posting: "Bistu deppat Leidln wenn i drüber nachdenk könnt i no immer aus der Haut fahren ! Es is ned as Problem das Tante keine Auskunft kriegt. Es is a ned as Problem das ihr Fuß nicht verbunden wurde ! Das dieser ca 30 Jährige Arzt allerdings so ein Problem mit einem Hallo hat, das er nicht mal mehr meine Tante anschaut, dann drah i durch ! (...) So herablassend zu sein zeigt einfach nur einen unglaublich schlechten Charakter !" Mit diesem Statement auf Facebook wollte Wagner erreichen, dass besagter Arzt vielleicht über seine Reaktion nachdenkt.