Zoff um Lugners Streichelzoo

Schock

Gleich gestern früh, nach Erscheinen der ÖSTERREICH-Zeitung, meldete sich Christina Lugner telefonisch in der Redaktion. Als Mörtels Ex-Frau las, wer aller beim ATV-Dreh in Zypern dabei ist, platzte ihr der Kragen. „In einer Besprechung wurden mir ganz andere Namen genannt, mit denen ich leben konnte. Aber mit den Leuten, die jetzt dabei sind, will ich nichts zu tun haben“, ärgert sich Lugner. Vor allem an It-Girl Gina-Lisa Lohfink stößt sich Mausi. „Eine Person, die sich mit allen möglichen Substanzen versorgt, ist für mich ein No-Go“, so Mausi. Und auch Nina „Bambi“ Bruckner bekommt von Lugner ihr Fett ab. „Jemand, der sich permanent aufdrängt und außer giftig sein nichts kann, geht gar nicht. Ich verstehe nicht, warum Richard sich das antut“, so seine Ex-Frau im ÖSTERREICH-Talk.

Ersatz?

Wer statt Mausi mitfliegt, kann ohnehin nur einer sagen. Schließlich geht es ja um Richard Lugners Streichelzoo.