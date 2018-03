Am Freitag ereilte die Fans von Arnold Schwarzenegger eine Schock-Nachricht: Not-OP am offenen Herzen. Laut dem US-Promi-Magazin "TMZ" sollte bei Arnold Schwarzenegger am Donnerstag mittels Katheter-Eingriff eine Pulmonalklappe getauscht werden. Eine solche war ihm 1997 aufgrund eines angeborenen Herzfehlers eingesetzt worden und hatte ihre Lebensdauer überschritten, berichtete das Magazin am Freitagabend auf seiner Homepage unter Berufung auf das nähere Umfeld von Schwarzenegger.

"I'm back"

Während des Eingriffs stand ein Team von Chirurgen bereit, das im Falle von Komplikationen am offenen Herzen operieren konnte. Schwarzeneggers Zustand nach der Notoperation ist laut seinem Sprecher stabil. Und wie er ergänzte, meldete sich der 70-Jährige gewohnt humorvoll aus der Narkose zurück. "I'm back" (deutsch: "Ich bin zurück"), sollen laut "Washington Post" seine Worte gewesen sein.