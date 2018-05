oe24.TV-Moderatorin unterstützt "aktion leben"

Am 1. Juni findet der 40. Tag des Lebens statt. Der Verein aktion leben verteilt dabei unter dem Motto "Die Überraschung des Lebens" Überraschungspäckchen, die gegen eine kleine Spende an ausgewählten Standorten in ganz Österreich erworben werden können. Unterstützt wird die Charity Kampagne auch von oe24.TV-Moderatorin Nadine Friedrich.



"Ich kann mir gut vorstellen, dass sich vor allem alleinerziehende Mütter, die keinen Partner haben, mit der neuen Situation extrem überfordert fühlen können. Mit aktion leben gibt es eine Hilfsorganisation, an die sich werdende Mütter wenden können. Kompetente Expertinnen helfen in unterschiedlichsten Fragen weiter und geben einem das nötige Know-how und damit gleichzeitig Stabilität und Sicherheit. Dann spürt man auch, man ist nicht alleine und kann sich auf die schönen Seiten der Schwangerschaft und des Mutter-Werdens fokussieren", so oe24.TV-Moderatorin Nadine Friedrich.

© Anna Radaschütz



"Nicht selbstverständlich"

aktion leben-Generalsekretärin Mag. Martina Kronthaler freut sich, "dass Nadine Friedrich unsere Kampagne im Jubiläumsjahr unterstützt." "Soziale Verantwortung zu übernehmen ist nicht selbstverständlich", betont Kronthaler.



Der Erlös der Kampagne kommt Frauen zugute, die aufgrund ihrer Schwangerschaft in Not geraten. Der Verein möchte schwangeren Frauen in schwierigen Situationen beistehen.



Hier gibt es die Päckchen

Gegen eine Spende ab fünf Euro können die Tausenden Überraschungs-Päckchen in Einkaufszentren und Pfarren in ganz Österreich erworben werden. Darin enthalten sind "hochwertige Sachspenden, die von renommierten Unternehmen gespendet werden", so der Verein.

In Wien gibt es die Überraschungs-Päckchen an folgenden Orten: