Charles führt Meghan heute zum Altar

Highlight. Knapp zwei Milliarden vor den Fernsehern, rund 100.000 Zaungäste im kleinen englischen Städtchen Windsor: Die Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) sprengt alle Rekorde. Heute ab 7 Uhr startet die Liebesshow des Jahres (siehe royalen Fahrplan rechts). oe24.TV und ÖSTERREICH sind live und vor Ort dabei.

Royale Rettung. Ein Mann wird dabei zum großen Retter der Nation: Prinz Charles springt für Meghan Markles kranken Vater Thomas (73) ein, der nach einer Herzoperation angeblich im Spital liegt und nicht an der Hochzeit teilnehmen kann. Und das auf Wunsch der Braut, wie ein offizielles Statement des Kensington Palace verrät. „Miss Markle hat Seine Hoheit gebeten, sie zum Altar zu führen“, heißt es.

Mama dabei. Als Favoritin galt lange Zeit Meghans Mutter Doria Ragland, die die Braut von ihrem Hotel, dem Cliveden House in Berkshire, bis zum Schloss in der Limousine begleitet und dann an Prinz Charles übergeben wird. Er wartet in der Kirche in Höhe des Chor-Ganges und führt sie die letzten Schritte zum Altar.

Fan-Jubel. Kurz davor wird Queen Elizabeth als Letzter der 600 Gäste eintreffen – alles unter einem hohen Sicherheitsaufkommen. Soldaten der königlichen Garderegimenter bewachen die Strecke, die die Kutsche entlangfährt (s. nächste Seite). Schon am Donnerstag wurde die Zeremonie geprobt. Gestern begrüßten Prinz Harry und Bruder William die wartenden Fans in Windsor – und wurden wie Popstars gefeiert. Für Harry gab es als Hochzeitsgeschenk einen Plüschbären.

Kuss. Heute warten alle gespannt auf Meghans Brautkleid, das von dem Designer-Duo Ralph & Russo entworfen wurde, und natürlich auf den Kuss, der knapp vor oder nach 14 Uhr stattfinden wird.