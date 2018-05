Das bedeutet Meghans offizielles Wappen

Meghan, die frisch angetraute Frau von Prinz Harry, hat ihr neues offizielles Wappen erhalten. Knapp eine Woche nach der Heirat des Paares veröffentlichte das britische Königshaus das für die neue Herzogin von Sussex entworfene Emblem, das unter anderem mehrere Bezüge zu Meghans Herkunft aus dem US-Bundesstaat Kalifornien aufweist.

A Coat of Arms has been created for The Duchess of Sussex: https://t.co/mJb3mqZfaZ pic.twitter.com/0EgbiS29Rb