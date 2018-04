Louis Arthur Charles verzauberte auf Anhieb die ganze Welt. Und das scheint dem jüngsten Zuwachs der britischen Königsfamilien quasi in die Wiege gelegt worden sein. Denn wie aufmerksamen Fans der „Harry Potter“-Reihe nun auffiel, kommt der Name des kleinen Prinzen nicht von irgendwo her.

„Louis Arthur Charles, du wurdest nach drei ikonischen Weasleys benannt“, schreibt die Fan-Seite Pottermore auf Twitter.

Denn in der Buchreihe heißt der Vater von Harrys bestem Freund Ron Weasley Arthur. Sein älterer Bruder nennt sich Charlie oder Charles und dein Neffe heißt Louis. Im Netz schien sich diese Nachricht unter Fans wie ein Lauffeuer zu verbreiten.

Louis Arthur Charles, you were named after three iconic Weasleys… #RoyalBabyName https://t.co/vDMPDGU8yh — Pottermore (@pottermore) April 27, 2018

And the full name of Bill is William, so William Weasley has a son named Louis. Prince William named his son Louis... Plus : pic.twitter.com/GaAPAaNsNY — La Retwitteuse (@thegood1argon) April 27, 2018

Anlehnung an Louis Mountbatten

Allerdings ist das natürlich nicht der offizielle Hintergrund zu dem Namen des dritten Kindes von Kate und William. Louis ist eine Erinnerung an Louis Mountbatten, dem Onkel Prinz Philips und Charles offensichtlich eine Ehrung an Williams Vater.

Aber vielleicht sind die britischen Royals einfach doch mehr Fans von Harry Potter als sie bisher zugeben wollten.