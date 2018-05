Das wird die Hochzeit des Jahres

Windsor. Ausnahmezustand: 5.000 Journalisten, 1.500 Kamerateams, eine halbe Million Royal-Watcher live vor Ort in Windsor, wenn morgen um 13 Uhr Prinz Harry und seine Meghan vor den Traualtar treten. Mehr als zwei Milliarden Menschen werden weltweit das Spektakel im TV verfolgen, es ist das größte und schönste Fernseh-Event des Jahres, ein abermaliges Jahrhundert­spektakel der Royals.

Meghan: »Habe mich stets um meinen Vater gesorgt«

Aufregung. Zehn Blumenkinder bekommt Meghan Markle, darunter Prinz George und Prinzessin Charlotte, die Kinder von Kate und William (siehe Kasten rechts). Wer die Braut zum ­Altar führen wird, bleibt ­offen. Thomas Markle, ihr ­Vater, kommt nicht, das bestätigte Meghan zwei Tage vor der Hochzeit. „Traurigerweise wird mein Vater nicht an unserer Hochzeit teilnehmen“, sagte sie am Donnerstag: „Ich habe mich immer um meinen Vater gesorgt und ich hoffe, man kann ihm den Raum geben, den er braucht, um sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren.“ Thomas Markle war am Mittwoch am Herzen operiert worden.

Harry und Meghan: Nacht vor Hochzeit in zwei Hotels

Probe. Windsor ist das Lieblingsschloss der Royals. Zehn Könige sind in der Kapelle begraben. Schon seit Tagen campieren Fans im Ort. Auch die meisten der 2.600 Hochzeitsgäste sind bereits angereist. Dresscode für die Damen: elegantes Kleid (knielang) und natürlich Hut. Die Feierlichkeiten sind mit größter Präzision vom Kensington-Palast geplant. Donnerstag übten Komparsen und Soldaten die drei Kilometer lange Kutschenfahrt des Paares.

Harry und Meghan übten mit den Wedding-Plannern in Windsor ebenfalls die letzten Details des Hochzeitsspektakels. Nichts soll schiefgehen am großen Tag. Ein ganzes Land im Hochzeitsfieber.

Die Nacht vor dem großen Event verbringen Harry und Meghan übrigens in unterschiedlichen Luxushotels in der Nähe von Windsor: Sie ­logiert im berühmten „Cliveden House“. Dort wohnt auch ihre Mutter, die am Donnerstag eintraf. Prinz Harry und seine engsten Freunde im renommierten „Coworth Park ­Hotel“. Das exklusive Hotel gehört dem Sultan von Brunei.

Der genaue Zeitplan für die Hochzeit des Jahres

Morgen ab 10 Uhr startet die Hochzeit des Jahres – den ganzen Tag wird dann gejubelt, geküsst und natürlich gefeiert:

10 Uhr: Eintreffen der Gäste. Eingeladene Bürger, die die Hochzeit auf dem Gelände von Schloss Windsor beobachten dürfen, treffen ein.

10.30 Uhr: Einlass in die ­Kirche. Die Hochzeitsgäste kommen mit dem Bus zum runden Turm des Schlosses. Sie betreten die St.-George’s-Kapelle durch das Südtor, nehmen Platz.

12.20 Uhr: Harry kommt! Mitglieder der königlichen Familie treffen ein. Prinz Harry und sein Bruder, Prinz William, werden an der Westtreppe der Kapelle erwartet und dort vermutlich zu Fuß Tausende Zaungäste passieren. Prinz Harry wird dort die Schaulustigen und 200 Vertreter von wohltätigen Organisationen begrüßen, mit denen er in Verbindung steht.

12.55 Uhr: Queen als Letzte. Dem Protokoll entsprechend kommt Königin Elizabeth II. als letztes Mitglied der königlichen Familie zum Hochzeitsgottesdienst.

12.59 Uhr: Meghan fährt vor. Die Braut trifft im Auto bei der Westtreppe der Kapelle ein. Auf der Fahrt zur Kapelle sitzt ihre Mutter Doria Ragland zunächst mit im Auto. Während eines Zwischenstopps übernehmen einige Brautjungfern und Pagen die Plätze im Fahrzeug, während Meghans Mutter sich auf den Weg in die Kapelle macht.





13 Uhr: Gottesdienst beginnt. Die Trauungszeremonie startet vor einem Millionen-Publikum.

14 Uhr: Hochzeit zu Ende. Der Gottesdienst endet. Das frisch vermählte Paar lässt sich an der Westtreppe der Kapelle blicken – jetzt warten alle auf den Kuss!

14.25 Uhr: Kutschenfahrt. Beide Familien verabschieden Meghan und Harry zur 25-­minütigen Kutschenfahrt durch Windsor, verlassen die Kapelle und schauen bei der Abfahrt zu. Danach geht es für alle zum Mittagsempfang der Queen in die St.-George’s-Halle.

20 Uhr: Party. Prinz Harry und Meghan verlassen Schloss Windsor, um am Abendempfang von Harrys Vater, Prinz Charles, im Frogmore House teilzunehmen.