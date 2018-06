Erste Reise für Meghan

Aufgeregt. Auch wenn es, was die Flitterwochen angeht, noch immer nichts Neues gibt, darf sich Herzogin Meghan (36) dennoch über eine Reise freuen. Gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry (33) geht es für das Paar im Herbst nach Australien, Fidschi, Tonga und Neuseeland. Dabei tritt Harry in die Fußstapfen seiner Eltern Charles (69) und Diana († 36), deren erste offizielle Reise ebenfalls nach Australien ging. Und auch Bruder William (35) und seine Kate (36) posierten bereits vor dem Ayers Rock in Australien.

Privileg. Doch bevor es so weit ist, darf sich Meghan auf etwas ganz Besonderes freuen. Am Donnerstag wird sie Queen Elizabeth II. auf ihrer Reise nach Chester begleiten – und das im königlichen Zug aus dem Jahr 1842! Das Privileg, in diesem Zug mitzufahren, genoss noch nicht einmal Kate.