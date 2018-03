Frühling für die Royals

Die Einladungen sind gerade frisch aus der Presse gekommen und alle Royal-Fans wollten einen ersten Blick darauf werfen – doch was viel mehr interessiert ist, sind deren Empfänger. Die Gästeliste ist so prominent wie das Brautpaar selbst. Ein paar Namen sind bereits gefallen: Unter anderem sollen die Spice Girls, Elton John oder Mick Jagger dabei sein, wenn Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) am 19. Mai den Bund fürs Leben eingehen.

© APA/AFP/POOL/VICTORIA JONES

Drei Blondinen für den Märchenprinzen

Neben vielen prominenten Gästen und Familienmitgliedern wie Prinz William, Kate oder Prinz Charles, sind drei weitere bekannt geworden. Wie Daily Mail berichtet, sollen Cressida Bonas (29) und Chelsy Davy (32) bereits mündlich zugesagt haben. Nun soll Harry auch noch Sängerin und Kurzzeit-Geliebte Ellie Goulding eingeladen haben. Meghan habe den drei Einladungen ganz gelassen zugestimmt. Detail am Rande: Harrys bisherige Freundinnen waren allesamt Blondinen, nun heiratet er eine Brünette.

© Getty Images

450.000 Euro Kleid und eigenes Porzellan

Dass die Hochzeit der beiden den Rahmen sprengen würde, war von Anfang an klar. Meghans Brautkleid soll alleine schon 450.000 Euro kosten und von dem Designer-Duo Ralph & Russo stammen. Für Security gibt das Paar an diesem Abend unglaubliche 27,4 Millionen Euro aus. Dazu kommen Torte, Essen, Musik, ein maßgefertigtes Porzellan und jede Menge weitere notwendige Zahlungen. Nach der Trauung in der St. George’ Kapelle in Windsor wird das Paar außerdem gegen 13 Uhr eine Kutschenrundfahrt wagen, um auch die Fans auf der Straße an ihrem großen Tag teilhaben zu lassen. Die Zeremonie selbst wird Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury übernehmen. Abends lädt dann Prinz Charles zu einem weiteren Empfang für Freunde und Familie. Je mehr Details bekannt werden, umso mehr wird klar – es wird die Hochzeit des Jahres.

Zukunft

Nach der Hochzeit ist vor dem Baby – zumindest, wenn es nach den Fans des britischen Königshauses geht. Harry sieht dies ähnlich, denn laut Medienberichten, möchte der Prinz so schnell es geht am Nachwuchs basteln. Für Meghan seien Kinder ein Segen. Sie übt bereits fleißig mit Harrys Nichte Charlotte (2) und seinem Neffen George (4).

© Getty Images

Baby-Countdown: Kate erwartet ihr drittes Kind

Bei ihrem vermutlich letzten öffentlichen Auftritt vor dem dritten Baby kochte Herzogin Kate (36) noch einmal ganz England ein: Gemeinsam mit ihrem Gatten ­William (35) besuchte sie einen Kochkurs im Londoner St. Luke’s Community Centre. Den dicken Babybauch hinter einer Kochschürze versteckt und trotzdem zu vielen Späßen aufgelegt. Doch ab jetzt sind Ruhe und Mutterschutz angesagt: immerhin nach unglaublichen 35 offiziellen Auftritten seit Anfang Jänner.

Der Nachwuchs könnte „jeden Moment“ zur Welt kommen, läutete William nur 24 Stunden davor bei der Ehrung von Ex-Beatle Ringo Starr den Baby-Countdown ein. Royale Insider tippen jedoch auf eine Geburt rund um den 23. April. Fix ist nur eines: So wie bei George (4) und Charlotte (2) ist dafür wieder der Lindo Wing im St. Mary’s Hospital reserviert.

Baby ist schon Internetstar: eigene Website

Ein erstes Geschenk für die zukünftige Prinzessin oder den zukünftigen Prinzen gibt es bereits: eine offizielle Baby-Website. Auf royal.uk

baby erfahren die Fans alles, was es über den Familienzuwachs zu wissen gibt. „Updates werden auf dieser Seite gepostet und auf dem Twitter-Account des Kensington Pa­lace.“ Vielleicht ja schon in den nächsten Tagen.