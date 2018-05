Diese Traumhochzeit zog die ganze Welt in ihren Bann. Am Samstag gaben sich Prinz Harry und Meghan Markle in der St. Georges Kapelle in Windsor das Ja-Wort. Zu den Feierlichkeiten versammelten sich 600 geladene Gäste in der Kirche, sowie Tausende Schaulustige im kleinen britischen Örtchen und Millionen von Zuschauern vor den Fernsehgeräten.

Traumring von Diana

Nach der offiziellen Feier fuhr das Brautpaar zu der Party im Frogmore House, einem idyllisch gelegenen Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor. Dort warteten 200 Gäste auf die Frischvermählten abseits der Kameras. Die Braut trug dabei ein neues weißes hochgeschlossenes Kleid, entworfen von der britischen Designerin Stella McCartney, und am Ringfinger ihrer rechten Hand einen ganz besonderen Ring.

Das bläulich schimmernde Schmuckstück hatte Harrys 1997 gestorbener Mutter Diana gehört - und war offenbar ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk Harrys an seine Braut. Prinzessin Diana war bei einem tragischen Autounfall in Paris ums Leben gekommen, damals war Harry zwölf Jahre alt.

Charles begeisterte mit Rede

Auf der Party selbst wurde dann gefeiert, aber den emotionalen Höhepunkt soll Prinz Charles, der Vater von Harry, geliefert haben. Seine Rede soll alle – allen voran Harry – sehr berührt haben. Er habe von seinem Sohn geschwärmt. Charles sei sehr stolz auf die Person, die Harry geworden ist, soll er in seiner Ansprache gesagt haben. Beendet wurde sie laut Aussagen mit den Worten: „Mein geliebter Harry, ich bin so glücklich für dich“.

Dass ihm diese Hochzeit auch selbst viel bedeutet hat, zeigte Prinz Charles mit einer liebevollen Geste. Da Meghans Vater Thomas Markle aufgrund einer Herz-OP der Hochzeit fernbleiben musste, führte er seine Schwiegertochter auf halbem Wege zum Altar. In seiner Rede soll er auch seiner Freude über diesen Moment Ausdruck verliehen haben.

