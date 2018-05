Heute haben sich Prinz Harry und seine Meghan erstmals nach ihrer Hochzeit wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Für den 70. Geburtstag von Prinz Charles im Buckingham-Palast verschoben die beiden sogar ihre Hochzeitsreise. Eigentlich wollte das Paar diese an einem Strand verbringen. Aber aufgrund der Gartenparty für Charles wird diese Reise eben nachgeholt.

© Getty Images

Und selbst nach dem Mega-Tumult um die Hochzeit können sich die Menschen offenbar nicht sattsehen an der royalen Familie, allen voran dem Herzog und der Herzogin von Sussex, wie Harry und Meghan seit Samstag genannt werden. Tausende warteten vor den Toren des Palasts um einen Blick auf die neuen Stars des Königshaus zu werfen. Meghan trug ein beigefarbenes Kleid mit passendem Hut.

© Getty Images

Meghan bezauberte mit ihrem Auftritt die anwesenden Gäste.

Bewegende Rede von Harry

Harry hielt eine Rede auf seinen Vater und ehrte ihn mit seinen Worten. "Ich weiß, dass du nicht willst, dass es heute um dich geht, sondern eher um die Menschen und Organisationen, die heute anwesend sind. (...) Es ist dein Wille etwas zu verändern oder das Leben jener zu verbessern, die auf den falschen Weg gekommen sind, der William und mich jeden Tag inspiriert.

VIDEO: The Duke of Sussex (the artist formerly known as Prince Harry) pays tribute to his “Pa”: #HarryandMeghan pic.twitter.com/JjPlwhsFcU — Emily Nash (@emynash) May 22, 2018

Mini-Reise

Nach der verfrühten Geburtstagsfeier (Charles ist eigentlich im November geboren) soll es für die beiden noch nach ­Irland gehen. Dort will das frisch vermählte Brautpaar allerdings nur eine Nacht verbringen. Danach sollen sie laut Medienberichten entweder nach Botswana in Afrika reisen oder auf eine Karibikinsel. Das wird aber noch eine Weile dauern, da in der nächsten Zeit zu viele wichtige Termine anstehen. Arbeit statt Familien-Planung. Noch ein Unterschied zu William und Kate.

Lovely images of Harry, Meghan, Charles and Camilla at the Garden Party: pic.twitter.com/HNrDiE9D4r — Emily Nash (@emynash) May 22, 2018