Amal und George Clooney stimmten ihre Outfits aufeinander ab: Amal kam in einem sonnengelben Cocktaildress (Stella McCartney) mit passendem Hut und Schuhwerk, George in Grau mit gelben Akzenten an Krawatte und Einstecktuch. Ein sehr amerikanischer Gute-Laune-Look und passend für den Anlass.

Trauerlook

Etwas ernster der Auftritt der Beckhams: Wie schon bei Kate & Williams Hochzeit in 2011 erschien Victoria Beckham in dunkelstem Dunkelblau. Diesmal setzt sie dafür einen roten Farbakzent mit ihren Heels, um dem Fast-Trauerlook eine festliche Note zu verleihen. Doch für viele war das ein absolutes No-Go!

Diashow Royale Outfits: Die Tops und Flops © APA/AFP/POOL/GARETH FULLER Ernst aber superschön war das Ensemble von Kitty Spencer, der Nichte von Diana. Das kräftige grün war ein absolutes Highlight. © Getty Images Amal Clooney war die Schönste unter den Gästen. Das kräftige gelbe Ensemble mit dem raffinierten Schnitt zog alle Blicke auf sich... Und George? Der darf sowieso alles anhaben... © Getty Images © APA/AFP/POOL/BEN STANSALL Jessica Mulroney, Meghans gute Freundin sorgte für einen ganz besonderen Moment - ihr Rücken entzückte alle... Wie damals Pippa. © Getty Images Carey Mulligan und Marcus Mumford in einem schicken zarten Frühlingslook. © APA/AFP/POOL/GARETH FULLER Die Queen setzt, wie so oft auf eine kräftige Farbe. Apfelgrün dieses Mal. © Getty Images Serena Williams strahlt in einem zarten rosa mit extravaganter Behütung. © APA/AFP/POOL/IAN WEST Meghans Serienkollege Gabriel Macht und Frau Jacinda Barrett haben sich schick gemacht. © APA/AFP/POOL/GARETH FULLER Sarah Ferguson wählte ein dunkles blau. Als Ex von Prinz Andrew weiß sie, wie man sich richtig kleidet. © APA/AFP/POOL/GARETH FULLER Carole Middleton trug ein frisches grün-grau mit passender Kopfbedeckung. Very britisch! © APA/AFP/POOL/IAN WEST Oprah Winfrey in nude - die US-Talkqueen hat sich bestens beraten lassen - wirkte wie eine britische Lady. © APA/AFP/ODD ANDERSEN Auch James Blunt samt Begleitung weiß wie man sich richtig kleidet, fesch! © Getty Images Die Beckhams waren für viele zu düster gewandet. Victoria sehe aus wie bei einer Beerdigung, ätzte das Internet. © Getty Images Pippa Matthews, Kate's kleine Schwester trug ein biederes Kleid, dass an © Getty Images Harry Ex-Freundin Cressida Bonas kam in einem leichten Hippie-Sommerkleidchen. Das fanden viele unpassend für eine royale Hochzeit. Zu wenig edel, nicht schick genug. 1 / 15