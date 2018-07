Harry & Meghan: Streits wegen ihrer Outfits?

Sind Harry und Meghan doch nicht das Traumpaar, das sie zu sein scheinen? Laut Insidern sollen die beiden privat nicht so glücklich und verliebt sein, wie sie auf ihre Fans wirken. Denn Prinz Harry soll mit der Kleidungswahl seiner Ehefrau nicht zufrieden sein.



Denn Meghan trägt liebend gerne Hosenanzüge von Stella McCartney, die laut dem Prinzen nicht geeignet sind. So habe er bei der Australien-Reise ein Veto eingelegt: "Meghan wollte einen Smoking-ähnlichen Anzug tragen, aber Harry meinte, dass es nicht traditionell genug sei", so eine Insiderin gegenüber der "Mail on Sunday".



Die ehemalige Schauspielerin müsse sich jetzt an die strengen Kleiderregeln der britischen Königsfamilie halten: "Ihr wurde gesagt, dass sie aufhören soll, sich wie ein Hollywood-Star anzuziehen und sich stattdessen wie ein Royal kleiden soll", so die anonyme Quelle.