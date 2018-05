Die royale Hochzeit des Jahres ist gut über die Bühne gegangen: Jetzt sind Harry und seine Meghan seit wenigen Tagen Mann und Frau. Nach der rauschenden Party mit 200 Freunden und der engsten Familie (lesen Sie alles dazu HIER nach) verbrachten die zwei die letzten Tage kuschelig zurückgezogen.

Erstes Bild

Nun gibt es das erste Bild von ihnen nach der Hochzeit. Es zeigt Harry, wie er mit seiner Frau im Auto fährt. Er trägt ein lässiges blaues Leinenhemd, dazu eine Sonnenbrille. Was von seinen Augen zu sehen ist, zeigt deutlich: Ein bisschen müde muss er noch sein, der frischgebackene Ehemann.

© Danapress

Große Sonnenbrillen

Auch Meghan trägt eine Sonnenbrille, die ihre Augen versteckt. Dazu noch immer die funkelnden Ohrringe von Cartier und eine Frisur wie jene an ihrem Hochzeitstag. Der erste Auftritt als Herzog und Herzogin von Sussex ist übrigens am 22.5. bei einer Gartenparty im Buckingham Palace.

Flitterwochen

Wann die beiden frisch Angetrauten in den wohlverdienten Honeymoon verschwinden dürfen, ist derzeit ein noch sehr wohl gehütetes Geheimnis. Denn ursprünglich deutete alles auf den Sommer hin. Wie nun aber von britischen Medien spekuliert wird, sollen sich Harry und Meghan bereits in den nächsten Tagen heimlich aus dem Staub machen. Ohne viel Aufsehen zu erregen werden die beiden in die Flitterwochen abreisen. Es soll übrigens nach Afrika gehen.

Das ist der Grund

Warum muss alles so heimlich von statten gehen? Klare Antwort: Der Palast will einen Vorfall wie den bei Kate und William tunlichst vermeiden. Die zwei wurden bei ihrem Hochzeitsurlaub von Paparazzi überrascht, die oben-ohne-Fotos von der Duchess of Cambridge schossen. Der Palast lernt und Harry und Meghan sollen ihre Ruhe haben können.

