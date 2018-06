Harry und Meghan: Erste Reise im Juli

Prinz Harry (33) und seine Ehefrauwerden am 10. und 11. Juli zu ihren ersten offiziellen Auslandsterminen nach Irland reisen. Der Herzog und die Herzogin von Sussex wollten mehr über die Geschichte und reiche Kultur des Nachbarlandes erfahren und sich mit Menschen treffen, die die Zukunft des Staates gestalten, teilte der Kensington-Palast am Dienstag in London mit.