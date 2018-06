"Wer schön sein will muss leiden." Oder aber, wie der Spruch passender heutzutage lauten sollte: "Wer schön sein will, muss schneiden!" Im Falle von Meghan Markle soll es einiges gegeben haben, dass die 36-jährige an sich verändern ließ. Wie US-Medien nun mit einem Schönheitschirurgen, der sich die Fotos der früheren "Suits"-Darstellerin angesehen hat, herausgefunden haben, ist das an der schönen Meghan verändert worden:

Die Nase

Im Vergleich mit früheren Bildern Meghans, ist ihr Näschen seit einigen Jahren deutlich schmäler und ein bisschen kürzer, stupsiger. Ob der Eingriff aus medizinischen Gründen stattgefunden hat?

© Photo Press Service/www.pps.at

Meghans Teenager-Bild aus dem Jahrbuch

Die Oberweite

Nach einem starken Gewichtsverlust soll Meghan ein bisschen an ihrem Busen nachgeholfen haben. In ihrer Zeit als Schauspielerin musste sie ganz penibel auf das Gewicht achten und soll auch oben rum abgenommen haben. Das soll sie sich - ganz natürlich ohne übertrieben große Implantate - leicht nachpolstern haben lassen.

© Getty Images

Ihr Lächeln muss die Herzogin nicht mehr verstecken...

Die Zähne

Das Lächeln von Meghan ist mittlerweile legendär; herzlich und ansteckend wirkt es. Aber auch das soll nicht immer perfekt gewesen sein. Es heißt, dass ihre Zähne mittels Spange und Implantaten sowie Bleaching auf Vordermann gebracht wurden. Sowohl als Akrtice ein Thema und jetzt als Herzogin erst recht.

