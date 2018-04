Kate: Baby Nummer 3 für Millionen

Warten. Die Koffer sind bereits gepackt und Herzogin Kate (36) ist am Donnerstag von ihrem Landsitz Amner Hall nach London zurückgekehrt. Alles eindeutige Zeichen, dass die Geburt ihres dritten Kindes unmittelbar bevorsteht. Auch der Lindo Wing des St. Mary’s Spitals in London ist seit Tagen abgeriegelt. Vor dem Spital campieren Fans und warten auf der Eintreffen der Frau von Prinz William (35). Der offizielle Geburtstermin wurde mit dem 23. April, also morgen, angegeben.

Spezial-Team extra für die royale Geburt abgestellt

Laut „People“ mussten die Ärzte seit drei Monaten in Rufbereitschaft sein. Das bedeutet: kein Alkohol! Das Team soll aus zwei Geburtshelfern, drei Hebammen, drei Anästhesisten, vier chirurgischen Fachkräften, zwei Pflegekräften, vier Kinderärzten, einem Laboranten für Blutuntersuchungen und drei oder vier Managern bestehen. Das kostet ein kleines Vermögen. Mit Luxus-Geburt im Lindo Wing (siehe Kasten) und Security-Aufwand rund um das Krankenhaus geht es in die Millionen.

Buchmacher: Baby soll Alice oder Arthur heißen

Die Geburt wird dieses Mal hochmodern verkündet: Wann immer die Wehen einsetzen, wird „live“ via Twitter-Account des Kensington Palasts darüber informiert. Ist es geboren, wird zeitnah eine Tafel mit dem Geschlecht und den Maßen des Kindes vor dem Buckingham Palace platziert.

Namensrätsel. Bis die Welt weiß, wie das Neugeborene heißt, werden wohl ein paar Tage vergehen. Wenn es nach den Wettquoten bei Williamhill geht, soll Kates Kind Alice oder Arthur heißen, auch James steht hoch im Kurs. Gut möglich, dass es ein Junge wird. Vor wenigen Tagen hatte sich Papa William verplappert.

Sicher ist, dass sich Kate beim Verlassen des Spitals wieder mit Baby zeigen wird – und die ganze Welt darf den royalen Sprössling in Augenschein nehmen.

Wetten: So soll das Kind von Kate heißen

1. Alice 9,00*

2. Arthur 10,00

3. Victoria 13,00

4. Elizabeth 15,00

5. James 17,00

4. Alexander 17,00

4. Grace 17,00

8. Diana 21,00

9. Sophia 26,00

10. Andrew 34,00

10. Charles 34,00

*Für 100 Euro bekommt mann das 9-Fache raus.