Kate Middleton beeindruckt mit Billigkleid

In den vergangenen Wochen beherrschten Meghan Markle und Prinz Harry mit ihrer Hochzeit alles. Die volle Aufmerksamkeit war auf das neue royale Traumpaar gerichtet. Während der Trauungs-Zeremonie wurde der ganze Glanz und Prunk der Royals zur Schau getragen - und die Welt staunte. Doch nun machte Herzogin Kate Middleton, Frau von Prinz William ein Statement. Sie trat in der Öffentlichkeit mit einem Kleid von der Stange auf - also ganz entgegen dem royalen Glitzer und Glamour. Und das beeindruckende: Es passte zum frischen, sommerlichen Auftritt bei der Pferdeshow "Houghton Horse Trial" perfekt.

Auf dem Foto ist Kate zu sehen, wie sie ihrem Sohn George die Hose richtet. Nebenbei ist ihre Tochter Charlotte. Das Kleid gibt es für 50 Euro bei Zara. In England ist es inzwischen ausverkauft. Ihr Ehemann William und das neugeborene Baby Louis waren nicht dabei. Die zwei gönnten sich vermutlich einen Männertag.