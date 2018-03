Kate: So läuft die Geburt von 3. Baby

Nur noch wenige Wochen wird es dauern, dann bekommt Herzogin Kate ihr drittes Kind. Prinz George (4) und die süße Charlotte (2) freuen sich bestimmt über Verstärkung.

Spital oder zu Hause

Doch wie läuft die Geburt bei Kate ab? Das sind die Facts: Noch unklar ist, ob sich die Vermutung bestätigt, dass Kate ihr drittes Kind (Platz fünf der Thronfolge Englands) bei einer Hausgeburt zur Welt bringen wird. Bei ihren ersten zwei Kindern ist sie dafür ins St. Mary's Hospital gebracht worden, in dern legendären Lindo-Wing. Wo immer der neue royale Spross das Licht der Welt erblicken wird, sobald die Wehen einsetzen, oder ein Blasensprung die Geburt ankündigt, wird das Königshaus dies auf Twitter bekannt geben.

Live dabei

Die Welt wird also - wie bereits zwei Mal davor - hautnah mit dabei sein, wenn Kate und Will ihr drittes Kind bekommen. Ist es geboren, wird zeitnah eine Tafel mit dem Geschlecht und den Maßen des Kindes vor dem Buckingham Palace platziert. Der Name wird erst ein paar Tage danach verkündet. Ist das Kind da, gibt es erste Gratulanten in der Familie: Die Geschwister des Babys, die Großeltern.

Taufe

Die Taufe wird dann erst nach der Hochzeit von Meghan und Harry stattfinden, üblicherweise zwei bis drei Monate nach der Geburt. Wie schon George und Charlotte wird auch dieser Spross vonm Erzbischhof von Canterbury getauft werden.