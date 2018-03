Kates letzter Auftritt vor der Geburt

Es war ein Termin, den sich Herzogin Kate (36) auf keinen Fall entgehen lassen wollte. Am St. Patrick’s Day nahm sie mit Prinz William (35) an der Parade der Irish Guards in London teil – selbstverständlich im grünen Outfit.

Abstriche musste Kate nur einmal machen – anstatt des traditionellen Guiness, das William im Irish Pub trank, musste die Schwangere auf Mineralwasser umsteigen.

Es war der letzte öffentliche Auftritt der Herzogin, bevor in einem Monat ihr drittes Kind zu Welt kommen soll.