In einer kurzen emotionalen Ansprache hat sich die niederländische Königin(47) für das große Mitgefühl vieler Bürger am Tod ihrer Schwester Ines bedankt. "Meine kleine, liebe, begabte Schwester Ines war auch krank. Sie konnte keine Freude finden, und sie konnte nicht gesund werden", sagte Maxima am Dienstag in Groningen, wo sie ein Therapiezentrum besucht hatte.