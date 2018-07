Da musste sogar Papa William schmunzeln... Nach der feierlichen Taufe von Prinz Louis verließ die Familie die Kapelle. Mama Kate trägt den Täufling in ihren Armen, Papa William geht daneben mit Charlotte und George an den Händen. Und, oh, was sehen wird da? Charlotte schaut ein bisschen böse in die Richtung der anwesenden Fotografen. Und dann murmelt sie etwas. Sie sagt: "You are not invited! Du bist nicht eingeladen!" Recht hat sie, die kleine Prinzessin. Muss nervig sein, von allen beobachtet zu werden...

Ohne Queen

Die Queen kam übrigens nicht zur Zeremonie: Die Queen werde nicht beim Gottesdienst in der königlichen Kapelle des St.-Jame's-Palastes in London anwesend sein, hatte der Kensington-Palastes zuvor mitgeteilt. Auch Prinz Philip fehlte bei der Feier.