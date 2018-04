Am Montag um 11.01 Uhr Londoner Zeit war es so weit. Herzogin Kate (36) brachte nur vier Stunden nach dem Einsetzen der Wehen einen gesunden Jungen zur Welt. Ehemann Prinz William (35) war bei der Geburt an ihrer Seite. Nur sieben Stunden später präsentierte sich die frischgebackene Mama mit ihrem kleinen Sohn stolz vor dem Lindo Wing des St. Mary’s Hospital in London und verließ die Klinik nach nur zwölf Stunden wieder.

Das lange Warten auf den Baby-Namen

Ratespiel. Danach wurde es ruhig bei den Royals. Während sich die Buchmacher mit ihren Wetten auf den Baby-Namen überschlugen und Arthur, James oder Albert ganz hoch im Kurs standen, hüllte sich der Palast in Schweigen und es dauert ganze vier Tage, bis verlautbart wurde, dass der dritte Spross von Kate und William auf den Namen Louis Arthur Charles getauft wird. Sein offizieller Titel lautet Prince Louis of Cambridge. Aber das nur dank Queen Elizabeth II.

Regel

Denn laut einem von George V. 1917 erlassenen Gesetz soll der Titel „Prinz“ streng limitiert sein. Nur der Monarch, dessen Kinder, Enkel und der erste Enkel des Prince of Wales sollen ihn führen dürfen. Somit wäre nur George ein kleiner Prinz. Doch die Queen setzte per Dekret – am Parlament vorbei – durch, dass auch der kleine Louis (und bereits vorher Prinzessin Charlotte) den offiziellen Titel eines Prinzen führen darf.