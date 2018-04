Meghan: Buch-Bombe vor Hochzeit

Sechs Wochen vor der Hochzeit gibt es jede Menge Wirbel um Prinz Harry (33) und seine Meghan Markle (36). Die beiden fehlten am Osterwochenende beim Gottesdienst in der St.-George’s-Kapelle in Windsor. Besorgniserregender aber die Tat­sache, dass Prinz Philip (96), Ehemann von Queen Elizabeth II (91), der Messe aus „gesundheitlichen Gründen“ fernblieb. Jetzt hoffen alle auf baldige Genesung, denn im schlimmsten Szenario – dem Ableben des Prinzen – würde die Hochzeit wohl aus Pietätsgründen verschoben.

Enthüllungs-Buch

Am Wochenende kamen zudem erste Details des Meghan-Buchs von Star-Autor Andrew Morton, der in der Vergangenheit schon mit seinen Diana-Enthüllungen für Furore sorgte, ans Licht. In Meghan: A Hollywood Princess (erscheint am 12. April) streut Morton Meghan einerseits Rosen für ihr soziales Engagement – beleuchtet sie aber andererseits als kalte Strategin, die sich Harry bewusst geangelt habe …