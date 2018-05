Meghan: Flitterwochen um 1 Million $

Termin

Dass bei den britischen Royals alles anders läuft, zeigte sich gleich nach der Hochzeit von Prinz Harry (33) und seiner Meghan (36). Während andere Paare sich in die Flitterwochen ver­abschieden, liegen diese beim frisch verheirateten Paar wegen offiziellen Terminen vorerst auf Eis.

Traumurlaub

Feststehen soll nur, wo es die Turteltauben hin verschlagen soll. Laut dem US-Magazin Life & Style wollen Harry und Meghan zuerst in Namibia Station machen. Dort können sie zwischen Bergen und Sanddünen ihre Zweisamkeit genießen.



Danach soll es mit dem Privatjet weiter auf die Seychellen gehen, wo das Paar in einem Multimillionendollar-Anwesen wohnen soll. Privatkoch, Chauffeur und Co. inklusive.



Bis zu einer Million Dollar will sich Harry die Flitterwochen mit Meghan angeblich kosten lassen.