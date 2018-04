Jawort. Ein 450.000 Euro teures Brautkleid, der größte VIP-Auflauf des Jahres und 4.200 Sicherheitskräfte. Am 19. Mai führt Prinz Harry (33) seine Meghan Markle (36) zum Altar. Das Seitenblicke-Sonderheft Harry & Meghan (ab heute in Ihrer Trafik) verrät jetzt alle Geheimnisse zur Traumhochzeit:

Kuss um 13.58 Uhr. Die Hochzeit ist minutiös durchgeplant. Um Punkt 12 Uhr (also um 13 Uhr bei uns) startet die Trauung in der St. George’s Chapel von Schloss Windsor. Um 14 Uhr gibt’s die Kutschenfahrt durch Windsor. Um 15 Uhr beginnt das Bankett. Ab 19 Uhr wird im Frogmore House gefeiert. Am romantischsten wird es freilich um exakt 13.58 Uhr: Auf den Kirchenstufen steht der offizielle Hochzeitskuss auf dem Plan!

Jawort auf Dianas Spuren. Harry wird in der Gardeuniform der „Blues and Royals“ der Household Cavalry glänzen. Meghan will zu ihrem 450.000 Euro teuren Hochzeits-Kleid (wohl von Ralph & Russo) auch die legendäre Tiara von Lady Di tragen, wenn ihr das Museum Althorp House dafür die Erlaubnis gibt.





Heiratet sie als Rachel? Bei Ehegelübde werden zwei Dinge besonders interessant: ob die Braut mit ihrem richtigen Vornamen – sie heißt eigentlich Rachel – verheiratet wird und ob sie, so wie einst schon Lady Diana, auf das Wort „gehorsam“ verzichtet.

Harry singt. Elton John, Ed Sheeran und die Spice Girls sollen bei der Hochzeit singen. Doch einer sticht sie alle aus: Prinz Harry will als emotionales Highlight für Meghan den Liebeshit It Had To Be You von Harry Connick jr. anstimmen.

Flittern in Namibia. Die Hochzeitsnacht verbringt man auf Windsor, dann geht es nach Namibia. Harry hat für die Hochzeitsreise das exquisite Hoanib Valley Camp Kaokoland reserviert.