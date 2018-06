Keiner sollte Details der royalen Hochzeitsfeier sehen, doch nun wurde ein Video davon schon über eine Million Mal angeklickt!

Video trotz Verbot!

Der Ex-Suits-Kollege von Meghan, Serien-Ehemann Patrick J. Adams, hat einen kurzen Clip von Meghan Markles und Harrys Hochzeit auf Instagram gepostet. Ein klarer Verstoß gegen den Wunsch von Meghan und Harry. Diese hatten nämlich ein striktes Handy-, Foto- und Videoverbot angeordnet. Meghans Ex-Kollegen Sarah Rafferty und Wendell Pierce sind in dem Boomerang-Video zu sehen, sie tanzen.

Romantische Stimmung

Hinter ihnen klar erkennbar, die Stimmung des Festes: Lichterketten, Blumenarrangements in Pastelltönen und goldene Sessel, die vor einer Bühne in Reihen angeordnet sind. Was für eine romantische Stimmung!

Nicht sehr respektvoll

Dazu schreibt Adams, nicht sehr respektvoll: "Hab das gefunden. Nie gepostet, weil die Hochzeit ein Geheimnis war - bla, bla, bla. Wendell Pierce und Sarah Rafferty sind gottverdammte Nationalschätze. Das ist alles, was zählt." Bleibt zu hoffen, dass Meghan ihm diese Aktion nicht krummnimmt...