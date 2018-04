Meghan & Harry: Hochzeits-Stress

Erst die Aufregung rund um das Enthüllungs-Buch von Andrew Morton („Meghan will eine neue Diana werden!“), jetzt ein pikanter Trailer samt Bett-Szenen! Keine Ruhe für Prinz Harry (33) und ­Meghan Markle (36) vor der Hochzeit am 19. Mai.

Auftritt

Es wird der TV-Hit des Jahres: ab 15. Mai stellen Murray Fraser (Harry) und Parisa Fitz-Henley (Meghan) im Film A Royal Romance das Leben der angehenden Brautleute nach. Vom ersten Treffen über den Antrag bis zur Hochzeit. Jetzt liefert die Film-Firma Lifetime den ersten Trailer. Pikant, der 45-Sekunden-Clip – nachzusehen auf oe24.TV – zeigt Meghan und Harry auch gemeinsam im Bett.

Die Aufregung lässt ­Meghan Markle aber kalt: Nach einem kurzen Osterurlaub bei Mama Doria in Los Angeles glänzte sie am Freitag in Bath wieder an der Seite ihres Prinzen: Gemeinsam applaudierte sie den britischen Invicitus-Game-Sportlern. Meghan zeigte sich leger: schlichten Mantel (245 Euro), Polo-Shirt und schwarze Jeans. Nur ihre Heels mit Pfennigabsätzen waren nicht ganz sportplatzgerecht.

Countdown

Offiziell war das der letzte öffentliche Auftritt vor der Hochzeit. Bis dahin steht für Meghan noch jede Menge Stress an: die Probe des 450.000 Euro teuren Braut-Kleids (wohl von Ralph & Russo). Dazu ein Termin bei der ­Catering-Firma Table Talk zwecks Menü-Absprache.

Hochzeits-Sänger

Auch Prinz Harry muss noch üben: den Song It Had To Be You von Harry Connick Jr. Den will er nämlich beim Hochzeits-Bankett für seine Meghan singen.