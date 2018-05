Meghan: Herz-Drama um ihren Vater

Die letzten Tage vor der Hochzeit entwickeln sich für Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) zu einem wahren Albtraum. Schuld daran ist vor allem Meghans Vater Thomas Markle (73). Mit bezahlten Paparazzi-Bildern sorgte er für den ersten Eklat. Markle soll sich für die kürzlich von ihm aufgetauchten Fotos bezahlen haben lassen. Diese spielten bis dato bereits über 100.000 Euro ein. Überwachungskameras entlarvten den Skandal. Auf den Videos ist er bei der Besprechung mit den Fotografen zu sehen. Immer wieder bat der Palast darum, die Privatsphäre von Meghans Eltern zu wahren. Dass sich Thomas selbst ins Medien-Spiel bringt, hatte niemand geahnt. Trotz des Skandals hat die Queen am Sonntag der Hochzeit offiziell via Urkunde zugestimmt.

Absage

Jetzt herrscht Verwirrung, ob Meghans Vater überhaupt zur Hochzeit kommen wird. Nicht nur, weil er ihr weitere Peinlichkeiten ersparen will, sondern weil Thomas wieder starke Schmerzen in der Brust hätte (er hatte bereits einen Herzinfarkt). „Ich nehme Valium“, klagte er nun. Der Kensington-Palast in London äußerte sich in einer Mitteilung zu der „schwierigen Situation“, in der sich die Braut befinde. „Dies ist ein zutiefst persönlicher Moment für Ms. Markle nur Tage vor ihrer Hochzeit. Sie und Prinz Harry bitten um Verständnis und Respekt für Mr. Markle“ – so der Wortlaut des offiziellen Statements. Jetzt will Thomas Markle laut Daily Mail einen Rückzieher von der Absage machen. Und Vanity Fair meldet, Meghan versuche, ihren Vater zu überzeugen, in jedem Fall nach England zu kommen.

Ersatz

Plan B würde vorsehen, dass Meghans Mama Doria Radlan sie zum Traualtar führen würde. Wie lange wird die Queen noch wegschauen?

Meghans Familien-Chaos

Das wünscht man wirklich keiner Braut – nur wenige Tage vor dem schönsten Tag ihres Lebens sagt Meghan Markles Vater seinen Auftritt auf der royalen Hochzeit ab und die ganze Welt zerreißt sich den Mund darüber. Thomas Markle sorgte in nur 24 Stunden dafür, dass das Image seiner Tochter noch mehr angekratzt wurde. Doch wer führt die Schöne nun zum ­Altar? Etwa ihre Mama Doria?

Die royale Hochzeit auf oe24.TV