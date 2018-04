Wenn das die Queen sieht, wird sie wenig amused sein! Meghan Markle hat sich für ein Treffen der Regierungschefs des Commonwealth sehr freizügig gekleidet.

Zu nackt

Sie erschien in einem schwarz weissen Trägerkleid in Nadelstreifmuster mit markanten Knöpfen an Harrys Seite. Dazu war das Kleid recht hoch geschlitzt, über die Knie. Nur zum Reingehen in das Gebäude hatte Meghan einen Blazer um die Schultern gelegt.

Kleiderregeln

Blanke Schultern und so viel Beinfreiheit? Das ist für die Queen, deren strikte Kleiderregeln legendär sind, ein absolutes no-go! Trotzdem die Bekleidung sehr nackt war und unpassend für ein Mitglied der "Royal Family", wirkte Meghan sehr elegant darin. Vielleicht ist es einfach zeit für frischen Wind im Königshaus...