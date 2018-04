Wir kannten Prinz Harrys Verlobte Meghan Markle schon, bevor er sie traf.

Kleine Rollen

Zumindest diejenigen unter uns, die Fans der Serie "Suits" sind. Denn in der Anwaltsserie spielte Meghan lange eine der Hauptrollen, es war ihr Durchbruch im hart umkämpften Filmbusiness. Doch davor war Markle lange eine eher mäßig erfolgreiche Aktrice, musste ihr Geld mit Werbespots oder in kleineren Serienrollen verdienen. Jetzt ist eine Szene aufgetaucht, die Markle in einer der kleineren Serienrollen zeigt.

Pikante Szene

In "902010", dem weniger erfolgreichen Spin-off der bekannten Serie aus den 90er-Jahren, spielt sie Wendy. Ein Mädchen, das sich mit dem Herzensbrecher Ethan einlässt. Auf dem Parkplatz der Nobelschule hat sie mit ihm Oralsex - wie im Video unten zu sehen ist. Die zwei werden dabei erwischt, was Folgen für Ethan hat... 2008 flimmerte die Folge über die Bildschirme, damals hätte sich noch keiner gedacht, dass die Darstellerin dieser Mini-Rolle einmal die neue Stilikone sein wird. Und zum Inhalt: Vielen ist bekannt, dass Harry ein wildes Leben hinter sich hat - und das war echt und nicht gespielt.