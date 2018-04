Meghan Markle: Schummelei aufgeflogen

Das Enthüllungsbuch über Meghan Markle von Diana-Biograf Andrew Morton bietet derzeit einiges an Gesprächsstoff.

Leben beleuchtet

In dem Werk: "Meghan: A Hollywood Princess" beleuchtet Morton das ganze Leben der 36-Jährigen. Von der schwierigen Kindheit über erste Schauspiel-Jobs bis hin zum Anfang der royalen Liebe. Er kommt zu dem Schluss, dass sie zwar nicht perfekt ist, vielleicht auch auf diese Ehe hingearbeitet hat, aber ist sicher: "Meghan Markle macht die königliche Familie relevant für die nächsten 100 Jahre“. Zwischendurch deckt Morton auch eine kleine Schummelei der baldigen Harry-Gemahlin auf! Diese habe nämlich öfter behauptet, gar nicht genau über den Status von Prinz Harry Bescheid zu wissen.

Doch Bekannte sagen für das Buch: Am 6. September 1997 war Meghan Markle gerade 16. Sie saß mit ihren Freunden vorm TV, verfolgte das Begräbnis von Prinzessin Diana. Tränen liefen über ihr Gesicht, als die Kameras auf den Sarg von Diana zoomten. Zwischen weißen Blumen lag ein Umschlag mit der Aufschrift „Mummy“. Die letzte Nachricht von Prinz Harry an seine Mutter.

Besessen von Diana

Dianas Tod war auch Diskussionsthema im Philosophiekurs an Meghans Highschool in Los Angeles. Danach saßen Meghan und ihre beste Freundin Suzy Ardakani zusammen und schauten sich alte Videos der Hochzeit von Prinz Charles und Diana 1981 an. Meghan war fast besessen von Diana: ihr Stil, ihr Auftreten, ihr humanitärer Einsatz. Diana wurde ihr Vorbild. „Sie wollte eine Diana 2.0 werden“, so einer ihrer Freunde. Fakt ist: Meghan setzte sich mutig gegen Rassismus ein, verteilte Essen an Obdachlose in Los Angeles.

Schummelei

Tatsache ist: Im November 2017 sagte Meghan in einem TV-Interview: „Weil ich aus den USA bin, wusste ich nicht sehr viel über die Royals und Harry“. Zumindest in diesem Punkt schummelte sie.